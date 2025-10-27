البرهان يتعهد بالقصاص لأهالي الفاشر: قادرون على تحقيق النصر

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي ولاية الفاشر، مؤكدًا عزم الشعب السوداني على محاسبة المجرمين.

وأضاف خلال كلمة، مساء الاثنين: «تحية للمقاتلين في كل مكان والمناصرين للقوات المسلحة والشعب السوداني، والخزي والعار لمن يصطف إلى جانب المليشيا (الدعم السريع)».

وأكمل: «نجدد عهدنا مع الشعب السوداني أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية قادرة على تحقيق النصر تلو النصر، هذه تجارب خضناها في الحرب مؤخرًا، ونستطيع أن نقلب الطاولة في كل مرة، وأن نعيد كل أرض دنسها الخونة إلى حضن الوطن».

واختتم: «نؤكد أننا قادرون وعازمون على المضي حتي تطهير الأرض من كل دنس ورجس، والقضاء على المرتزقة القتلة المأجورين.. نصر من الله وفتح قريب».

وقال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، الاثنين، إن مدينة الفاشر قد سقطت بيد «قوات الدعم السريع».

وطالب مناوي بحماية المدنيين في الإقليم، وإجراء تحقيق مستقل في «الانتهاكات التي تحصل بعيداً عن الأنظار».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، من «تصعيد مروّع للنزاع» في مدينة الفاشر السودانية.

وقال جوتيريش رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في ماليزيا: «يشكّل ذلك تصعيداً مروّعاً في النزاع»، مضيفاً أن «مستوى المعاناة التي نشهدها في السودان لا يمكن تحمّله».

من جانبها، أعلنت شبكة أطباء السودان، الاثنين، أن «قوات الدعم السريع» قامت بتصفية عشرات على أساس إثني بالفاشر، ونهبت المرافق الطبية والصيدليات.

وقالت الشبكة في بيان صحفي، إنه «في مجزرة بشعة ارتكبتها الدعم السريع مساء الأحد في مدينة الفاشر، تضاف إلى جرائمها الممتدة في الفاشر ودارفور، أقدمت الدعم السريع على قتل مواطنين عزَّل على أساس إثني، في جريمة تطهير عرقي».

ونوهت أن أعداد الضحايا تفوق العشرات، في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب الانفلات الأمني الكامل الذي تسببت فيه الدعم السريع.