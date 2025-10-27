مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، وحماية الكوادر الصحية والمرضى، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن مستشفى الولادة السعودي - المستشفى الوحيد الذي يعمل جزئيًا في الفاشر - تعرض لهجوم جديد أمس.

وقال إن التقارير أفادت بوفاة ممرضة وإصابة ثلاثة آخرين من العاملين الصحيين، منوهًا أن المنظمة غير قادرة على مواكبة التطورات في المستشفى ومحيطه بسبب انقطاع الاتصالات.

وقال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، الاثنين، إن مدينة الفاشر قد سقطت بيد «قوات الدعم السريع».

وطالب مناوي بحماية المدنيين في الإقليم، وإجراء تحقيق مستقل في «الانتهاكات التي تحصل بعيداً عن الأنظار».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، من «تصعيد مروّع للنزاع» في مدينة الفاشر السودانية.

وقال جوتيريش رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في ماليزيا: «يشكّل ذلك تصعيداً مروّعاً في النزاع»، مضيفاً أن «مستوى المعاناة التي نشهدها في السودان لا يمكن تحمّله».

من جانبها، أعلنت شبكة أطباء السودان، الاثنين، أن «قوات الدعم السريع» قامت بتصفية عشرات على أساس إثني بالفاشر، ونهبت المرافق الطبية والصيدليات.

وقالت الشبكة في بيان صحفي، إنه «في مجزرة بشعة ارتكبتها الدعم السريع مساء الأحد في مدينة الفاشر، تضاف إلى جرائمها الممتدة في الفاشر ودارفور، أقدمت الدعم السريع على قتل مواطنين عزَّل على أساس إثني، في جريمة تطهير عرقي».

ونوهت أن أعداد الضحايا تفوق العشرات، في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب الانفلات الأمني الكامل الذي تسببت فيه الدعم السريع.



