عبير صبري: غزة انتصرت وأثبتت للعالم أنها قوية بصمود وصبر شعبها

عبرت الفنانة عبير صبري، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مضيفة أن المهرجان استطاع أن يثبت مكانته كحدث «كبير جدًا» منذ دورته الأولى، على الرغم من كونه مهرجانا لا يزال شابا.

وقالت خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إن إقامة المهرجان في مدينة الجونة ذات «الخصوصية والجمال» اختيار موفق يضيف للحدث قيمة خاصة، فضلا عن كونه فرصة ثمينة للقاء الزملاء في الوسط الفني.

وأشادت بشعار المهرجان «سينما من أجل الإنسانية»، مضيفة: «الدنيا لازم تفضل فيها خير، لأنها قاعدة كونية».

وأكدت أن «أكبر شيء يمكن الحديث عنه اليوم هو غزة»، مشيدة بـ «صمود أهل غزة» من نساء وأطفال ورجال، مثمنة الدور المصري في تحقيق السلام.

وشددت أن «صمودهم حول القضية من مجرد قضية يتعامل معها العالم بظلم كبير، إلى قضية عالمية يتبناها الجميع في المظاهرات والمواقف الدولية»، مضيفة: «العالم كله عرف قد إيه فلسطين دولة كبيرة وقوية رغم ضعف إمكانياتها، ولكن هي قوية بأهلها وناسها الذين فرضوا بصمودهم وصبرهم مكانتهم في العالم كله، ويحققون اليوم الانتصار».

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.