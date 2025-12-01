البرهان: أي حل لا يتضمن تفكيك الدعم السريع وتجريدها من السلاح مرفوض تماما

- البرهان يقترح إرجاع علم السودان القديم الذي رُفع في زمن الاستقلال

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السواني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن «أي حل أو مبادرة لا يتضمن تفكيك ميليشيا الدعم السريع المتمردة وتجريدها من السلاح، هو أمر مرفوض تمامًا».

وأعرب خلال كلمته على هامش تأبين شهداء حركة جيش تحرير السودان، مساء الاثنين، عن تعازيه لشهداء الحرب، مثمنًا جهود كل من قدم في سبيل السودان دمًا أو مالًا أو وقتًا أو جهدًا.

وأضاف: «تلك المعركة والحرب ساوت بين كل السودانيين، دماء الشهداء والمعاناة التي عانينا منها، وخاصة أهلنا في بعض مناطق السودان ومناطق دارفور، وتحديدًا الفاشر، لا تتيح أمامنا خيارات أو حلول كثيرة».

واستطرد: «يجب أن نقتص من المجرمين، رأينا الحقد والغل والجريمة التي فيها إصرار، ونسعى أن ننتزع للناس حقوقهم، وعلينا أن نتحد ونتكاتف لتخليص السودان من المآسي والظلم».

واقترح إرجاع علم السودان القديم الذي رفعه الأجداد والآباء في زمن الاستقلال، لإعادة صياغة الدولة السودانية وبنائها على أسس سليمة وصحيحة.

ورُفع علم الاستقلال لأول مرة في 1 يناير 1956، ويتألف من 3 أشرطة أفقية بألوان الأزرق في الأعلى، والأصفر في الوسط، والأخضر في الأسفل، حيث عبّر في حينه عن رمزية النيل والصحراء والخصب.

وظل هذا العلم معتمداً كشعار رسمي للسودان حتى عام 1970، حين استبدله الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بعد انقلاب 1969 بالعلم الحالي، الذي يتكون من 3 أشرطة أفقية أحمر وأبيض وأسود، يتقدّمها مثلث أخضر من جهة اليسار.