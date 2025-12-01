إبراهيم حسن: إرسال القائمة النهائية للاعبين المشاركين في أمم إفريقيا يوم 11 ديسمبر

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في بطولة أمم إفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي يوم 11 ديسمبر الجاري.

وأضاف إبراهيم حسن أن المنتخب سيبدأ معسكرًا مفتوحًا يوم 3 ديسمبر، على أن يدخل معسكرًا مغلقًا في 7 ديسمبر، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر باستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم إفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، ثم جنوب إفريقيا يوم 26، وأنغولا يوم 29 ديسمبر ضمن دور المجموعات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.