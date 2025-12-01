أردوغان: استهداف السفن التجارية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة يشير إلى تصعيد مثير للقلق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استهداف السفن التجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة يشير إلى «تصعيد مثير للقلق».

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «الأناضول»، مساء الاثنين: «لا يمكننا بأي شكل تبرير الهجمات التي تهدد سلامة الملاحة والأرواح والبيئة، خاصة في منطقتنا الاقتصادية الخالصة».

وقالت وزارة الخارجية التركية، مساء السبت، إن الهجمات التي استهدفت سفينتين تجاريتين في البحر الأسود داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا تشكل «مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات والبيئة» في المنطقة.

جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة أونجو كتشالي، عبر تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، حول سفينتي كايروس (KAIROS) وفيرات (VIRAT) اللتين تعرضتا لهجمات في البحر الأسود، الجمعة.

وأعرب كتشالي، عن قلق تركيا إزاء الهجمات ضد الناقلتان التجاريتان اللتان ترفعان علم جامبيا.

وذكر كتشالي، أن تركيا تواصل اتصالاتها مع الأطراف المعنية «لمنع امتداد الحرب إلى كامل نطاق البحر الأسود وتصعيدها أكثر، وعدم تأثر المصالح والأنشطة الاقتصادية لتركيا في المنطقة سلبًا».

ومساء الجمعة، أعلن والي قوجه إيلي التركية إلهامي أقطاش، إخلاء 25 شخصًا من طاقم سفينة «كايروس» عقب اندلاع حريق فيها، على بعد 28 ميلا من سواحل البحر الأسود.

وحول تعرض سفينة أخرى تحمل اسم «فيرات» لإصابة على بعد 35 ميلا في البحر الأسود، قال أقطاش إن الحادث لم يقع داخل حدود تركيا.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، تلقيها بلاغا بتعرض السفينة «كايروس» لانفجار وحريق في البحر الأسود على بعد 52 ميلا من منارة تورك إلي بإسطنبول.



