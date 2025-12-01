ترامب يدعو إسرائيل للحفاظ على حوار قوي وحقيقي مع سوريا: الفرصة الحالية تاريخية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة راضية جدًا عن النتائج التي تحققت في سوريا، بفضل العمل الجاد والعزيمة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن الحكومة السورية تواصل تنفيذ ما كان مخططا له، والأمر ضروري؛ من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة».

ولفت إلى أن إنهاء «العقوبات القاسية والمؤلمة للغاية» من الأمور التي ساعدت سوريا كثيرًا، مشيرًا إلى أن «سوريا وقيادتها وشعبها يقدرون الأمر جدًا».

واستطرد: «من المهم للغاية أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة».

وذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، يعمل بجد لـ«ضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معًا»، معتبرًا أن «الفرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل، من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ونفذت دوريات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، توغلات جديدة في ريف القنيطرة، وسط إطلاق الرصاص في الهواء لترهيب المدنيين.

وقال مراسل تلفزيون سوريا، إن دورية من جيش الاحتلال توغلت في قرية أبو قبيس بريف القنيطرة، وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي لترهيب المدنيين.

وأضاف أن دورية مؤلفة من أربع عربات عسكرية محملة بالجنود، إضافة إلى دبابتين، توغلت إلى تلة الجمرية بريف القنيطرة الشمالي.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ جيش الاحتلال سلسلة من التوغلات في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وأقام حاجزاً في بلدة جباتا الخشب.

وفي وقت سابق أيضاً، وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لأهالي قرية العشة في ريف القنيطرة بعدم الاقتراب من الأراضي الزراعية القريبة من الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.