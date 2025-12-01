ماكرون: محادثات تحقيق السلام في أوكرانيا قد تشكل نقطة تحول

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، اليوم الاثنين، ووصف المحادثات الجارية الساعية لتحقيق السلام في أوكرانيا بأنها "لحظة يمكن أن تشكل نقطة تحول" لمستقبل السلام في أوكرانيا والأمن في أوروبا.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، إن "أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها مناقشة شؤون أراضيها" بصفتها دولة ذات سيادة.

كما ندد ماكرون باستمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، قائلا: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن السلام، تواصل روسيا القتل والتدمير".

وتأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لصيغة محتملة لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.