مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث بصحراوي المنيا الغربي

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 5 آخرون بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهم لحادث ميكروباص صدمهم بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل سمالوط.

كان اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من المقدم عبدالرحمن الغزاوي رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بوقوع حادث ميكروباص صدم 6 أشخاص، ما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 5 آخرين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

أودى الحادث بحياة عاطف حسين علي، 37 سنة، مقيم بقرية شوشة، حيث دهسته السيارة، فيما أصيب كلا من: وليد محمد ياسين، 35 سنة، سائق، مقيم بمركز طنطا بمحافظة الغربية، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأمير محمد خليفة، 23 سنة، عامل ومقيم بنجع أبو حماد بالروبي، وإفراج فاروق طه، 44 سنة، وشهد محمد رجب، 23 سنة، وعادل أحمد علي غزال، 63 سنة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان.

وكشف الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز، أن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وبناء علي ذلك فقد صرحت النيابة العامة بمركز سمالوط بالدفن وتسليم الجثمان لأهليته.