أمريكا: اعتقال 3 أشخاص شاركوا في احتجاج أمام كنيسة في مينيسوتا

قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إنه تم توقيف المحامية الحقوقية البارزة، نيكيما ليفي أرمسترونج، وشخصين آخرين على الأقل شاركا في احتجاج مناهض لتطبيق قوانين الهجرة أدى إلى تعطيل قداس في كنيسة بولاية مينيسوتا ، حتى برغم رفض قاض تهم ذات صلة موجهة للصحفي دون ليمون.

وتزامنت هذه التطورات مع وصول نائب الرئيس جيه دي فانس إلى الولاية.

وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي توقيف نيكيما ليفي أرمسترونج في منشور على منصة إكس. وكان محتجون قد دخلوا كنيسة "سيتيز تشيرش" في سانت بول، يوم الأحد الماضي، حيث يعمل مسؤول محلي في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية كراع للكنيسة.

وفي وقت لاحق، قالت بوندي في منشور على منصة إكس أن شخصا ثانيا قد تم توقيفه، وأعقب ذلك إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل عن توقيف شخص ثالث.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا يتعلق بالحقوق المدنية على وجه السرعة بعد أن قامت المجموعة بمقاطعة القداس بترديد هتافات "أطردوا آيس" (وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك) و"العدالة لرينيه جود"، في إشارة إلى الأم لثلاثة أطفال البالغة من العمر 37 عاما التي قُتلت رميا بالرصاص على يد أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيابوليس في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المدعية العامة في منشور على منصة إكس: "أقول بصوت عال وواضح: نحن لا نتسامح مع الهجمات على أماكن العبادة".