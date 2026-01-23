الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بقيمة 183 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الاثنين المقبل والسندات أجل 5 أعوام يوم الثلاثاء، والسندات السباعية يوم الخميس المقبل.

وباعت الوزارة في الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات أجل 5 أعوام في حدود المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات أجل عامين وأجل 7 سنوات أعلى قليلا من المتوسط.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية أمس سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط.