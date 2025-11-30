عاجل ومحدث - الإدارية العليا تلغي نتيجة عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات النواب في الجيزة والإسكندرية وأسيوط والفيوم وسوهاج والمنيا والأقصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 29 طعنًا على نتيجة عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وهو ما يعني قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجتها.

وشملت الدوائر التي صدر قرار بشأنها حتى الآن:

الجيزة: أول أكتوبر - بولاق الدكرور - الأهرام - الجيزة - منشأة القناطر - العمرانية

الإسكندرية: أول المنتزه

البحيرة: المحمودية - حوش عيسى - كوم حمادة - الدلنجات

المنيا: أول المنيا - ملوي - مغاغة - أبوقرقاص - دير مواس

الأقصر: الأقصر- القرنة - إسنا

أسوان: نصر النوبة - ادفو

أسيوط: أول أسيوط - القوصية - أبوتيج

الوادي الجديد: الخارجة - الداخلة

سوهاج: دائرة البلينا

الفيوم: سنورس

وتضمنت الأحكام الصادرة اليوم عدم قبول 100 طعنًا على نتيجة بعض الداوئر بسبب زوال شرط المصلحة، بعدما نظرت المحكمة طعن المرشح الحاصل على الأصوات من بينهم.

وكانت المحكمة قد أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص وهي الطعون الخاصة بالدوائر التي فاز فيها المرشحون بدون إعادة، كما قضت سابقًا بعدم قبول 14 طعنًا آخرين.



وشملت محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة لوجود مخالفات قانونية بها تمثلت في: خروقات للدعاية الانتخابية، وعدم تسليم المرشحين أو وكلائهم نتيجة الحصر العددي، وتفاوت أرقام الحصر العددي بين اللجان الفرعية والعامة.

وشملت النتيجة فوز 42 مرشحًا لحصولهم على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة للناخبين المشاركين، بواقع 24 مقعدًا لحزب مستقبل وطن، و9 مقاعد لحزب حماة الوطن، و5 مقاعد لحزب الجبهة الوطنية، ومقعدين لحزب النور، ومقعدا واحدا لحزب لشعب الجمهوري، ومقعدا آخر لأحد المستقلين.

وتضمنت النتيجة إجراء الإعادة بين 120 مرشحًا على 60 مقعدًا في 7 محافظات المرحلة الأولى، فضلا عن إعادة إجراءات الانتخابات من جديد بين جميع المترشحين في 19 دائرة ألغيت العملية الانتخابية بها لثبوت مخالفات قانونية متعلقة بفرز الأصوات والدعاية الانتخابية.

وعلى مستوى نظام القائمة، أعلنت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر -التي توافق عليها عدد من الأحزاب- في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا، بعد تجاوزها نسبة 5% من أصوات الناخبيين المقيدين.

وحصلت القائمة في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 5.295 مليون صوت بنسبة تعادل 20% من أصل 26 ميلون ناخب مقيد بالدائرة، فيما حصلت القائمة في دائرة غرب الدلتا على 1.671 مليون صوت بنسبة تعادل 18.09% من أصل 9.239 مليون ناخب مقيد بالدائرة.