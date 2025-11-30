قال محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، إنه تم التنسيق مع إحدى شركات تطبيقات طلب السيارات لإتاحة خدمة طلب مركبة “كيوت” بديل "التوكتوك" في المحافظة للمواطنين، مؤكدًا أنها تعد وسيلة نقل اقتصادية تعتمد على الغاز الطبيعي والبنزين معًا، مما يجعل تكلفة التشغيل منخفضة، حيث تبلغ تكلفة الكيلو متر الواحد 47 قرشًا فقط.

وأضاف "مرعي" خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أمس السبت، أن المرحلة الأولى الحالية من المشروع موجهة لمالكي "التوكتوك" الراغبين في استبداله فقط، بهدف عدم زيادة عدد المركبات وعدم الزحام ولتطبيق سياسة الإحلال بدلًا من الإضافة.

وأوضح خطوات الحصول على "كيوت" وهي توجه صاحب التوكتوك إلى المركز التكنولوجي بالحي لتقديم طلب الاستبدال مرفقًا بالمستندات التي تثبت بيع التوكتوك القديم، وبعد شراء المركبة الجديدة يتم ترخيصها في المرور كـ أجرة، ثم العودة إلى الحي للحصول على خطاب التشغيل.

ولفت إلى أنه يُمنع سير مركبات “كيوت” في الشوارع الرئيسية لتجنب حدوث ازدحام مروري، فيما يحصل المستفيد على 11 ألف جنيه دعمًا، تشمل 10 آلاف جنيه “كاش باك” وألف جنيه مساهمة في رسوم الترخيص، من خلال خطاب مُوجه إلى الشركة وكيل المصنع.

وأكد أن الاستبدال اختياري، وأن مركبات "التوكتوك" الملتزمة ستستمر في العمل في المرحلة الحالية، إلا أن "التوكتوك" وقطع غياره ممنوع استيراده منذ عام 2022، ما يجعل انتهاءه مسألة وقت، وحاء هذا المشروع كإجراء تمهيدي قبل التطبيق الشامل.

وكشف أسعار التعريفة لمركبة “كيوت” أنها تبلغ 15 جنيهًا للجولة بمتوسط من 2 إلى 3 كيلومترات، بحيث تكون أقرب بين تعريفة "التوكتوك" والميكروباص أو التاكسي، وبما يناسب المواطنين.

وتابع أن شراء مركبة “كيوت” متاح كاش أو بالتقسيط، وأن وزارة التنمية المحلية وجهت بتسهيل الإجراءات ودعم المواطنين في عملية الاستبدال، ويمكن شراء المركبة واستخدامها بشكل فردي إذا كانت في مكان مغلق وفقًا لاشتراطات المرور، أما داخل الأحياء فسيتم العمل وفق نظام تشغيل الحي.

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعلن تنفيذ خطة شاملة لاستبدال مركبات "التوكتوك" بسيارات حضارية صغيرة، في إطار منظومة نقل حديثة تهدف إلى تحسين السيولة المرورية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.