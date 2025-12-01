وزير البترول يبحث زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العماني

عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مباحثات مع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العُماني، على هامش قمة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، بحضور رؤساء شركات بتروجت وإنبي ووكيل الوزارة للمشروعات.

تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات البترول والتعدين، والتوسع في مشاركة الشركات البترولية المصرية في مشروعات البنية التحتية بالسلطنة.

وخلال المباحثات أكد بدوي، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأن مصر ملتزمة بتعميق التعاون الاستراتيجي مع سلطنة عُمان في قطاع البترول والغاز وخاصة مشاركة شركات البترول المصرية في مشروعات البنية التحتية بالسلطنة، مستعرضا قدرات الشركات المصرية في تنفيذ مثل هذه المشروعات بالعديد من الدول خارج مصر، لافتاً الى الدور الهام لشركة بتروجت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة بنجاح داخل سلطنة عمان والشراكات التي تعقدها من اجل التوسع في هذا المجال.

كما تم التطرق في هذا الاطار الى بحث فرص قيام الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بسلطنة عمان بعد التسجيل المسبق لدى مجلس المناقصات العمانى.



وناقش الجانبان مستجدات المباحثات الجارية بين شركة إيجاس وشركة نفط عُمان للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بما يعود بالنفع على البلدين، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات وعقد البرامج التدريبية في مختلف المجالات الفنية وكذلك بحث مد التعاون ليشمل صناعة البتروكيماويات و فرص التعاون في عدد من المشروعات الجارية بهذا القطاع.

كما أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الممكنة في مجال التعدين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هذا العام بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمعادن العُمانية لتعزيز التعاون في هذا المجال الواعد، مستعرضاً التطور الذي يشهده قطاع التعدين في مصر حالياً.