الكرملين: بوتين يلتقي مبعوث ترامب الثلاثاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن الاجتماع بين بوتين وويتكوف سيعقد بعد ظهر الثلاثاء..

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي، غدا الثلاثاء، ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في حديثه لصحفيين في العاصمة الروسية موسكو بشأن القضايا الراهنة، الاثنين.

وأضاف بيسكوف: "سيُعقد الاجتماع بعد ظهر غد. لا نفضل الدبلوماسية الصاخبة لضمان نتائج جيدة. ولا نرجح المشاورات عبر الصحافة".

وتأتي زيارة ويتكوف إلى موسكو بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين، الأحد في فلوريدا، لمناقشة "خطة السلام" الأمريكية الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي 23 نوفمبر المنصرم، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وفي إشارة إلى استهداف سفينتي "كايروس" (KAIROS) و"فيرات" (VIRAT)، أثناء إبحارهما في البحر الأسود، قال بيسكوف: "إن الهجوم على السفن التجارية وناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية حادث خطير".

وأضاف: "إنها محاولة لتقويض سيادة جمهورية تركيا، وأمن مالكي السفن وممتلكاتهم. وهذا يُظهِر جوهر نظام كييف".

ومساء الجمعة، أعلن والي قوجه إيلي التركية إلهامي أقطاش، إجلاء طاقم سفينة "كايروس" المكون من 25 شخصا، عقب اندلاع حريق فيها، على بعد 28 ميلا من سواحل البحر الأسود، خلال إبحارها من مصر إلى روسيا.

وحول تعرض سفينة أخرى تحمل اسم "فيرات" لإصابة على بعد 35 ميلا في البحر الأسود، قال أقطاش إن الحادث لم يقع داخل حدود تركيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.