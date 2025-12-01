القناة 12 الإسرائيلية: هرتسوج سيوافق على العفو عن نتنياهو مقابل انتخابات مبكرة

فادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن هناك تقديرات تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج سيوافق على العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ طلبه من الرئيس إسحاق هرتسوج، العفو عنه في قضايا فساد.

وطلب نتنياهو، أمس الأحد، من الرئيس الإسرائيلي منحه العفو من تهم الفساد التي تلاحقه منذ سنوات طويلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت المعارضة الإسرائيلية أن الطلب تسبب بانقسام في الشارع الإسرائيلي بين مؤيد للطلب، ورافض له ما لم يقر نتنياهو بالذنب ويخرج من الحياة السياسية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جلسة محاكمة نتنياهو بدأت، اليوم الاثنين، "دون أن يتناول القضاة طلب العفو"، مشيرة إلى أن نتنياهو طلب إلغاء مثوله أمام المحكمة غدا الثلاثاء، بدعوى وجود "جدول دبلوماسي وأمني"، وأن القضاة قالوا إنهم سينظرون في الطلب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.