• لا يوجد تقدير محدد للمدة التي يستغرقها النظر في الطلب، بحسب مكتب الرئيس الإسرائيلي..

يمر طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصول على عفو من الرئيس إسحاق هرتشوغ بـ12 مرحلة.

والأحد، قدّم نتنياهو طلبا رسميا إلى هرتسوغ للعفو عنه ووقف محاكمته في ثلاث قضايا فساد تستلزم سجنه بحال إدانته.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو (76 عاما) الإقرار بالذنب، ولا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد هذا الإقرار.

** المرحلة الأولى:

وفقا لمكتب هرتسوغ، بحسب مسار حصلت الأناضول على نسخة منه الاثنين، فإن المرحلة الأولى تمت وهي استلام مكتب الرئيس طلب العفو.

** المرحلة الثانية:

ينظر الجهاز المدني في الطلب.

والمقصود بالجهاز المدني على الأرجح هو المؤسسات المدنية مثل الشرطة والنيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون، وفقا لمراسل الأناضول.

** المرحلة الثالثة:

إذا قَبِل الجهاز المدني الطلب يحوله إلى قسم العفو بوزارة العدل.

** المرحلة الرابعة:

يتوجه قسم العفو بوزارة العدل إلى هيئات، منها مصلحة السجون والشرطة والنيابة العامة والهيئات الطبية وسلطة إنفاذ القانون والضرائب، لبلورة رأي بشأن طلب العفو.

** المرحلة الخامسة:

بعد تكوين رأي، يتم تحويل قرار قسم العفو إلى وزير العدل ليبلور قراره.

** المرحلة السادسة:

يحول وزير العدل تقريره إلى القسم القانوني في مكتب الرئيس.

** المرحلة السابعة:

يفحص المكتب القضائي في مكتب الرئيس ملف العفو، ويتم استكمال أي تفاصيل واستفسارات، ويحول الملف إلى المستشارة القانونية للرئيس.

** المرحلة الثامنة:

تقوم المستشارة القانونية للرئيس بإعداد تقرير مهني.

وإذا اقتضت الحاجة، يتم الاستفسار وإجراء فحوصات مع قسم العفو بوزارة العدل والنيابة العسكرية العامة أو أي هيئات أخرى ذات صلة لإكمال المواد الناقصة ومعرفة تفاصيل أكثر.

** المرحلة التاسعة:

يُحول تقرير المستشارة القانونية إلى الرئيس، مرفوقا بملف العفو وجميع المواد اللازمة كي يتوصل إلى قرار.

* المرحلة العاشرة:

يقبل الرئيس أو يرفض طلب العفو.

إذا وافق، يوقع نصا بهذا الشأن، أما إذا رفض فستُرسل رسالة إلى صاحب الطلب، يتم فيها تعليل قرار الرئيس، وبالتالي تنتهي العملية.

* المرحلة الحادية عشرة:

في حال قرر الرئيس قبول الطلب، يتم تحويل نص قراره إلى وزير العدل أو وزير الأمن للتوقيع عليه إلى جانب توقيع الرئيس.

* المرحلة الثانية عشرة:

في المرحلة الأخيرة يُرسل بلاغ بقرار الرئيس إلى صاحب الطلب ويرفق به النص.

** الوقت المتوقع

والأحد، سرب مكتب نتنياهو لوسائل الإعلام أن نظر هرتسوغ في طلب العفو سيتطلب أسابيع من البحث.

لكن بحسب مكتب هرتسوغ ليس ثمة تقدير محدد للمدة التي يستغرقها النظر في الطلب.

وقال إن "معالجة طلبات العفو تستغرق وقتا مطولا، لأنّها تتطلّب جمع المعلومات اللازمة والحصول على تقارير من الجهات المُخوَّلة".

واستدرك: "مع ذلك، اختُصرت مدّة معالجة طلبات العفو بشكل ملحوظ في العام الأخير، نتيجة التعاون بين مكتب الرئيس ووزارة العدل".

ووفقا لمكتب هرتسوغ، لا يمكن الاستئناف على قراره بشأن طلب العفو.

لكن يمكن تقديم طلب مرّة أخرى بعد ستّة أشهر من يوم إصدار قراره، أو إذا طرأ تغيير مهم على ظروف الطلب.

* ملفات الفساد

ووضع طلب العفو هرتسوغ في معضلة، فمن ناحية تطالبه المعارضة برفض الطلب، ما لم يقر نتنياهو بالذنب ويتعهد بالانسحاب من الحياة السياسية.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مصادر بوزارة العدل لم تسمها قولها إن "طلب نتنياهو ليس طلبا للعفو، بل طلب لإلغاء المحاكمة أو تبرئته من القضايا".

ومن ناحية أخرى، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا من هرتسوغ العفو عن نتنياهو، الذي يرأس الحكومة الحالية منذ أواخر 2022.

كما أن وزراء الحكومة يعتبرون أن من شأن العفو عن نتنياهو وإنهاء محاكمته إعادة الوحدة بين الإسرائيليين في ظل خلافات عديدة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات.

ويتعلق "الملف 1000" باتهامات بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

وفي "الملف 2000" يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل لمدة عامين منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.