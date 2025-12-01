جدد حزب الله، على لسان مسئول منطقة البقاع حسين النمر، موقفه الرافض للاستسلام أو تسليم السلاح.

وقال خلال احتفال حزبي أقيم اليوم الإثنين، إن الحزب لا يسعى إلى الحرب لكنه سيكون حاضرا بقوة في ساحتها إذا فُرضت عليه، بحسب وكالة معا.

وأضاف أن المعركة لم تنتهِ بعد، وأن الحزب لن يرفع الراية البيضاء أبدًا ولن يستسلم مهما كانت الضغوط.

واستعرض النمر، أشكال الضغوط التي يتعرض لها الحزب، قائلاً: "تارة يهددون باستباحة الوطن برًا وبحرًا وجوًا، وتارة بالاغتيالات والتعقب والتنصت، وتارة بالضغوط السياسية والمالية، وتارة أخرى عبر مبعوثين دوليين يحملون رسائل تهديد مُقنعة".

وكشف أن جوهر العروض المقدمة للحزب يتمحور حول ثلاث نقاط، تسليم المقاومة سلاحها، والانسحاب من مواقعها العسكرية والاندماج الكامل في العملية السياسية، وترك مواجهة إسرائيل.

واعتبر أن قبول هذه الشروط يعني استسلامًا كاملًا ورفع الراية البيضاء، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.