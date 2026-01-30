جوارديولا يرفض رحيل مرموش رغم اهتمام أستون فيلا وتوتنهام

كشف تقرير صحفي عن ثقة بيب جوارديولا في قدرات عمر مرموش، مما يعني أن اللاعب سيستمر مع مانشستر سيتي بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، رغم اهتمام توتنهام هوتسبير وأستون فيلا بضمه.

وواجه مرموش صعوبات في استعادة مستواه هذا الموسم بعد إصابته مع منتخب مصر في سبتمبر الماضي خلال فترة التوقف الدولي.

ووفقًا لموقع Football Insider، كان توتنهام يسعى للتعاقد مع مرموش في يناير، إلا أن اللاعب بقي ضمن صفوف السيتي وسجل هدفه الثاني هذا الموسم أمام وولفرهامبتون في نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يكن مرموش متحمسًا للانضمام إلى توتنهام، كما كشف الموقع، فيما يثق جوارديولا به ويمنحه فرصة المشاركة كأساسي أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وفي وقت سابق، ظهر أستون فيلا كأحد أبرز المرشحين للتعاقد مع اللاعب، لكن بحسب Football Insider، فإن مرموش لن يغادر ملعب الاتحاد قبل موعد إغلاق سوق الانتقالات يوم الاثنين المقبل.

ويرجع قرار جوارديولا بعدم السماح برحيل مرموش إلى زيادة فرص مشاركته منذ عودته من كأس أمم أفريقيا، حيث شارك كأساسي في المباراتين الأخيرتين للسيتي ونجح في تسجيل هدف أمام وولفرهامبتون، مما أعاد الثقة في قدراته داخل الفريق.