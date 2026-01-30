الأهلي بطاقمه الأساسي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، والذي عُقد عصر اليوم، الجمعة، عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي، كما تم الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين عصر غدٍ السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، على ملعب أماني في زنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

عقد الاجتماع بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومندوبي الناديين، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة وكافة الإجراءات التنظيمية داخل الملعب.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري .

فيما يلعب فريق يانج أفريكانز بطاقم أخضر بالكامل وجوارب صفراء، ويرتدي حارس المرمى اللون الأزرق السماوي.

ويحتل الأهلي صدراة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والجيش الملكي ثالثا برصيد نقطتين، بفارق الأهداف فقط أمام شبيبة القبائل، صاحب المركز الرابع والأخير.