 ضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 2:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

ضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 2:18 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 2:18 م

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على جميع الطرق والميادين؛ لتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من وقوع الحوادث، وتطبيق القوانين واللوائح المرورية على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 112 ألفا و30 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: "السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص"، وتم فحص 1224 سائقا، تبين إيجابية 44 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال الفترة ذاتها من ضبط 701 مخالفة مرورية متنوعة، منها: "تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، أمن ومتانة"، وتم فحص 89 سائقا، تبين إيجابية 4 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة.

وضُبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 6 أحكام قضائية، فضلا عن التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك