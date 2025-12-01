حضور جماهيري كبير في عرض مسرحية عفاريت المسرح بمركز طنطا الثقافي

شهد المركز الثقافي بمدينة طنطا، مساء أمس الأحد، عرض مسرحية "عفاريت المسرح" وسط إقبال جماهيري كبير، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بمحافظة الغربية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي حول مغامرة شيقة لمجموعة من العفاريت الهاربة من ملك الوحوش "دراكولا"، الذي يحاول إخافة البشر.

ومن ناحيتها، أوضحت عزة عادل، مديرة المركز الثقافي، أن العمل المأخوذ عن نص "منزل العفاريت الظريفة"، للكاتب علي خليفة، ويحمل عددا من الرسائل الإيجابية أهمها تقبل الآخر، واستثمار القدرات الشخصية بشكل إيجابي، وقدم برؤية إبداعية جمعت بين التشويق والخيال والمغامرة.

و"عفاريت المسرح" ملابس وماكياج تسنيم سلامة، وتنفيذ ديكور عمر أبو عيشة، وتصميم وتنفيذ إضاءة أدهم صبري، واستعراضات ودراما حركية هايدي خالد، وكريم بيومي، فيديومابينج إبراهيم أبو بكر، مساعد مخرج رودينا شريف، وإخراج محمد فوزي.

والعرض من انتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وقدم على مدار 4 أيام، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.