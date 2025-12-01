الداخلية تضبط 733 كيلو مخدرات و93 قطعة سلاح ناري خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 72 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "2 بندقية آلية، 3 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 79 فرد خرطوش، 80 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 خزينة متنوعة، 220 قطعة سلاح أبيض" وضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

وتمكنت الحملات من ضبط 353 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 733 كيلو مخدرات متنوعة و7108 أقراص مخدرة، و13 متهما هاربا، و17 متهما بالبلطجة، و330 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 69 ألفا و494 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 61 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.