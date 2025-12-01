• أحكام الإدارية العليا لم تطول الفائزين.. وطعون النقض تُعطّل وضع جدول زمني جديد

تدرس الهيئة الوطنية للانتخابات الوضع القانوني الأمثل للتعامل مع أربع دوائر انتخابية ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها الخاصة بخوض المرشحين جولة الإعادة ضمن 30 دائرة دون إلغاء نتيجة المقاعد التي حُسمت بالفوز، وهي دوائر: الجيزة بمحافظة الجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، والمحمودية بالبحيرة، وبندر أسوان بمحافظة أسوان.

ودخلت الدوائر الأربع، التي يجتمع فيها فوز مرشحين على بعض المقاعد مقابل إعادة الانتخابات على المقاعد الأخرى، في وضع قانوني شديد التعقيد. إذ يمنح القانون محكمة النقض مدة 60 يومًا للفصل في الطعون المقدمة أمامها، وهو ما يصطدم بالمواعيد الإجرائية والزمنية التي يجب على الهيئة تحديدها لإعادة إجراءات الانتخابات في هذه الدوائر، في ظل ضرورة انتهاء العملية الانتخابية قبل 12 يناير 2026، موعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.

وأوضح مصدر قضائي أن وضع هذه الدوائر يضع أمام الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة سيناريوهات. أولهما أن تنتظر حكم محكمة النقض في الطعون المقدمة ضد الفائزين، وهو ما يتطلب التقدّم بطلب استعجال للمحكمة لنظر الدعاوى الخاصة بهذه الدوائر والفصل فيها. فإذا قضت المحكمة بعدم قبول الطعون استقر الوضع القانوني للفائزين، أما إذا قبلت الطعون فستُعاد الانتخابات على كامل مقاعد الدائرة.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن السيناريو الثاني يتمثل في إصدار الهيئة قرارًا بإلغاء نتيجة الفائزين في الدوائر الأربع، باعتبار أن حكم الإدارية العليا المتعلق بإلغاء نتيجة من سيخوضون الإعادة مؤثر في النتيجة الكلية للدائرة، وهو ما يستوجب بالتبعية إلغاء نتيجة المقاعد الفائزة أيضًا، لكن هذا السيناريو قد يدفع الفائزين إلى الطعن على قرار الهيئة.

أما السيناريو الثالث، فهو أن تحدد الهيئة جدولًا زمنيًا جديدًا لإجراء الانتخابات في الدوائر الثلاثين الملغاة، على مقاعد الإعادة فقط، دون انتظار ما ستقرره محكمة النقض بشأن المقاعد الفائزة في الدوائر الأربع. وفي حال صدور حكم من النقض بإلغاء نتيجة أحد المقاعد الفائزة لاحقًا، يمكن للهيئة فتح باب الترشح من جديد على هذا المقعد.

كان قد فاز في الجولة الأولى بالدوائر الأربع كل من: أحمد الوليد من حزب مستقبل وطن بدائرة الجيزة، ومحمد أشرف سردينة ورمضان سعيد بطيئة من مستقبل وطن، ومحمد حسين الحمّامي من حزب الجبهة الوطنية بدائرة المنتزه بالإسكندرية، وسامح عبدالمحسن شاور من مستقبل وطن بدائرة المحمودية بالبحيرة، وعلى أحمد أبازيد من مستقبل وطن بدائرة أول أسوان.