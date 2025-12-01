منتخب مصر بالزي الأحمر في مواجهة الكويت بكأس العرب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى للمنتخب تنطلق في الرابعة والنصف مساء يوم غد (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تختتم جولتها الأولى مساء الأربعاء بمواجهة تجمع منتخب الإمارات أمام نظيره الأردني.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي المدير الإداري وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

وأكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية فريقه لمباراته المقبلة أمام الكويت وقال طولان في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباريات ودية تعد إعدادًا جيدًا للبطولة، وقمنا بتكوين فريق في أيام معدودة، وساعدني في ذلك عمرو السولية ومحمد النني".

وأضاف: "اخترنا لاعبني لديهم الرغبة في الظهور بشكل جيد خلال البطولة، وتلقينا إشادات من الشارع المصري"، مؤكدا "لا أصنع الأعذار بشأن قصر فترة التحضير، ولكنها حقيقة، والجميع يعلم أننا تجهزنا بقوة رغم التعثرات".