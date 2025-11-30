الداخلية تكشف حقيقة مقاطع التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية وتضبط القائمين عليها

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالها بعض صُنّاع المحتوى وهم يروّجون مزاعم حول عدم صلاحية بعض المنتجات الغذائية وسلامة تداولها.

وذكرت الوزارة أنه بفحص المقاطع المتداولة، أمكن تحديد القائمين على نشرها، وهما مقيمان بمحافظة دمياط. وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بإجراء تحاليل لعدد من المنتجات الغذائية داخل معامل مختلفة، وتصوير المحتوى المتداول داخل منزل أحدهما، ثم نشره عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدات أعلى وجني مكاسب مادية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.