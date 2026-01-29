أعلن الأمن اللبناني، يوم الأربعاء، توقيف أربعة مواطنين أتراك لتأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى المملكة العربية السعودية.



وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان، إن عناصرها في مطار رفيق الحريري الدولي أوقفوا يوم الأحد الماضي أربعة مواطنين أتراك (ثلاثة رجال وسيدة) أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول.

وأضاف البيان: "بعد الارتياب بحركة دخولهم ومغادرتهم المتكررة، وبناء على إشارة القضاء المختص، خضع الموقوفون لتحقيقات أمنية كشفت عن تأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع جهات خارجية، مقابل مبالغ مالية".

وذكرت المديرية أنه تبيّن تنفيذهم لعدة عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.

وأظهرت التحقيقات، بحسب البيان، وجود أدلة تؤكد تورطهم المباشر في عمليات التهريب.



وأفادت بأنه تم إيداع الموقوفين والمضبوطات لدى المراجع المختصة، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.



وفي السياق، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان لن يكون في أي وقت من الأوقات منصة أو معبرا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، ولن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية".

وقال الوزير الحجار إن "هذه العملية تعكس الجهوزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، مما يرسخ الثقة بدور الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود".