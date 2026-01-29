وزير الشباب والثقافة المغربي ينفي اتهامات التشهيـر ويعلن لجوءه للقضاء

نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة المغربي، بشكل قاطع الاتهامات التي وصفها بـ"الخطيرة وغير المسبوقة" المتداولة عبر مواقع إلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.





كما أكد أن هذه الادعاءات باطلة وترتبط بملف أمام القضاء.

وأوضح الوزير في توضيح تلقته بوابة "هسبريس"، أنه تابع باستغراب شديد ما رُوج له من معلومات تمس شخصه وكرامة عائلته، وتستهدف منصبه الحكومي والحزب الذي ينتمي إليه، مشيرا إلى أن الأمر تجاوز حدود النقد المشروع ليصل إلى التشهير والمس بالشرف والاعتبار.

ووصف ما تم تداوله بأنه "محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة"، مؤكدا أن الحملة تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لسمعته.

وشدد بنسعيد على إيمانه بحرية التعبير ودور النقد البناء في تقويم العمل العام، مبينا أن ما يتعرض له لا علاقة له بحرية الرأي، بل يندرج ضمن هجوم ممنهج يهدف إلى النيل من سمعته عبر اتهامات رخيصة.

وأعلن عزمه اللجوء إلى جميع السبل القانونية لمحاسبة كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر هذه الادعاءات، معربا عن ثقته الكاملة في القضاء ومؤكدا أنه سيطالب فقط برد الاعتبار وتعويض رمزي.

وأكد الوزير أن هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، والاستمرار في العمل على الأوراش التنموية المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عما سماها "صراعات الوهم".