شدد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا، مشيرًا في الوقت نفسه أن الأهلي وصل لمرحلة جيدة من الجاهزية لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، على ملعب أماني في زنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «شكرًا تنزانيا وزنجبار على الإستضافة، بلد جميل وسأعود يومًا ما لقضاء عطلة مع أسرتي، ولكني اليوم موجود من أجل قضاء مهمتي وهي الفوز في مباراة الغد».

وأضاف: «الأهلي قدم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية وحقق انتصارين، ونجح في تسجيل أهداف مميزة، مما ساهم في خلق حالة من الثقة الكبيرة لدى اللاعبين».

وتابع: «مباراة الذهاب أمام يانج أفريكانز شهدت أداءً جيدًا وتسجيل هدفين مع إهدار عدد كبير من الفرص».

وأوضح: «موقف الأهلي في المجموعة مميز، ويتبقى له ثلاث مباريات، تبدأ بمباراة الغد، وأتوقع أن تكون صعبة في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة، ولا بد أن نقدم أفضل مستوى من أجل الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة».

وواصل: «قدمنا مباراة جيدة في لقاء الذهاب أمام يانج أفريكانز، رغم عودة الدوليين قبلها بـ72 ساعة فقط بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ورغم ذلك ظهر الفريق بشكل مميز في لقاء الذهاب وفي الدوري الممتاز».

وأتم: «الأهلي وصل إلى جاهزية جيدة استعدادًا لمباراة الغد، وجميع اللاعبين جاهزون ويقاتلون لتقديم أفضل ما لديهم».

ويحتل الأهلي صدراة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والجيش الملكي ثالثا برصيد نقطتين، بفارق الأهداف فقط أمام شبيبة القبائل، صاحب المركز الرابع والأخير.