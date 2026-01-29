 الكرملين: لن نعلق على مسألة تسليم بشار الأسد - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026
الكرملين: لن نعلق على مسألة تسليم بشار الأسد

وكالات
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 5:44 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 5:44 ص

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لن يعلق أبدا إلى موضوع تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.


وقال بيسكوف للصحفيين، تزامنا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى موسكو اليوم، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من تسليم الأسد: "موضوع الأسد لا نعلق عليه إطلاقاً".

 

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وكان الرئيس بوتين قد أكد خلال لقائه مع نظيره السوري الشرع في الكرملين بموسكو أن العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس السوري.


يذكر أن التشكيلات المسلحة التابعة للمعارضة السورية بدأت في أواخر نوفمبر 2024 هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية، ودخلت العاصمة دمشق في الـ 8 من ديسمبر. وعقب ذلك، ترك بشار الأسد منصبه وغادر البلاد.


