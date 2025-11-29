طبيب الأهلي: آلة حادة وراء إصابة تريزيجيه أمام الجيش الملكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، سبب إصابة محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق، في مباراة الجيش الملكي المغربي التي انتهت بالتعادل 1-1، بالعاصمة الرباط، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

قال جاب الله في تصريحات عقب اللقاء عبر الحساب الرسمي لناديه أن تريزيجيه أصيب في الرأس نتيجة إلقاء آلة حادة من المدرجات.

وأثارت هذه الآلة الحادة حالة من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين في منتصف الشوط الثاني، مما أدى لتوقف اللعب لدقائق قليلة.

وأكد طبيب الأهلي "الإصابة ليست قوية، ونجحنا في التعامل معها سريعا".

وتابع أيضا "ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بسيطة في عينه، بينما شكا ياسين مرعي من تورم في مشط القدم".

واختتم طبيب الأهلي "محمد شريف أصيب بكدمة في الجزء الجانبي من عضلة الحوض نتيجة سقوطه على أرض الملعب".