فلامنجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادورس ويتأهل لمسار بيراميدز في كأس القارات

توج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب النسخة 66 من بطولة كوبا ليبرتادورس بالفوز على منافسه المحلي بالميراس بهدف دون رد.

أحرز اللاعب المخضرم، دانيلو، مدافع يوفنتوس ومانشستر سيتي السابق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67، ليمنح فلامنجو اللقب الرابع في تاريخه بعد ثلاثة تتويجات سابقة في 1981 و2019 و2022.

وأصبح فلامنجو أيضا أكثر الأندية البرازيلية تتويجا باللقب ورفع الرصيد الإجمالي لأندية السامبا إلى 25 لقبا في هذه البطولة العريقة.

كما تأهل فلامنجو أيضا للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية حيث سيلاقي، كروز أزول المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية في ديربي الأمريكتين، والفائز منهما يتأهل لمواجهة بيراميدز، بطل أفريقيا في الدور قبل النهائي.

ستقام مباراة ديربي الأمريكتين يوم 10 ديسمبر المقبل على ملعب الريان، بينما تقام مباراة قبل النهائي أمام بيراميدز يوم 13 ديسمبر.

وينتظر باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في المباراة النهائية، المتأهل من هذه الأندية الثلاثة، حيث سيقام نهائي النسخة الثانية من كأس القارات "فيفا إنتركونتيننتال" بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 17 ديسمبر.و

وحجز فلامنجو بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بنسختها الموسعة بمشاركة 32 فريقا، حال إقامة النسخة الثانية من البطولة في عام 2029.

أما بالميراس الفائز باللقب 3 مرات في أعوام 1999 و2020 و2021، فقد خسر اللقب في المباراة النهائية للمرة الرابعة بعد أعوام 1961 و1968 و2000.