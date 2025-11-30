حريق ضخم بعد انفجار صهريج نفط في سامراء العراقية

شهدت مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين العراقية حادثا خطيرا إثر انفجار صهريج محمل بمادة البنزين داخل إحدى محطات التزود بالوقود، واندلاع حريق هائل، وفق ما أفادت به مصادر محلية.





وقال شهود عيان إن الانفجار وقع بشكل مفاجئ أثناء وجود الصهريج داخل المحطة، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان وامتداد النيران إلى أجزاء من المحطة، قبل وصول فرق الدفاع المدني التي شرعت بعمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وأعلن مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين العميد معاذ صبحي أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل محطة وقود اللباب الأهلية في مدينة سامراء دون تسجيل أي إصابات.



وأوضح صبحي إن فرق الدفاع المدني سارعت إلى موقع الحادث وتمكنت من محاصرة النيران التي اشتعلت في صهريج وقود داخل المحطة وإخمادها بشكل كامل، مشيرا إلى أن سرعة الاستجابة حالت دون امتداد الحريق إلى خزانات الوقود أو المنشآت المجاورة.

وأوضح أن الحريق نجم عن احتراق شاحنة من نوع "صهريج"، مؤكدا أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية بسيطة دون أي إصابات بشرية.





وأكد مدير الدفاع المدني أن التحقيقات ما زالت جارية في مركز شرطة القادسية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق والتأكد من عدم وجود أي عوامل إضافية ساهمت في وقوعه.