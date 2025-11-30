أعرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لاتحاد جدة، عن سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه فريقه على الشباب بنتيجة 4-1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة على اللقب.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه حضّر لهذه المواجهة بصورة مميزة، موضحًا: “كل مباراة لها ظروفها الخاصة. في المواجهة السابقة لم نكن موفقين سواء بسبب عوامل داخلية تخص اللاعبين أو أمور خارج الملعب.”

وأضاف المدرب البرتغالي أن التذبذب في المستوى أمر طبيعي في كرة القدم، مضيفًا:“حتى على المستوى الشخصي.. هناك أيام تسير فيها الأمور كما تريد، وأيام لا، وهذا جزء من اللعبة.”

وأشاد كونسيساو بالجهد الجماعي للاعبيه، مؤكدًا أن الفريق كتلة واحدة في الدفاع والهجوم، وقال: “الفريق يضم 11 لاعبًا، ولا يمكن تحميل الدفاع وحده مسؤولية استقبال الأهداف. عندما نسجل أو نستقبل فالفريق بالكامل يتحمل المسؤولية.”

واختتم حديثه بالتأكيد على جاهزية الاتحاد لمواصلة المشوار: “قادرون على الفوز في نصف النهائي والنهائي، ونملك كل المقومات للعودة باللقب.”

يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى خسارة قاسية في مباراته السابقة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يعود بقوة في مواجهة الشباب ويحقق انتصارًا مهمًا ينعش آماله في الكأس.