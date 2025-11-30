 ضبط شخص لاتهامه بالتعدي على ابنة الجيران بمنطقة الرمل في الإسكندرية - بوابة الشروق
الأحد 30 نوفمبر 2025 8:58 م القاهرة
ضبط شخص لاتهامه بالتعدي على ابنة الجيران بمنطقة الرمل في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 8:38 م

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانِ الرمل في الإسكندرية، القبض على شخص، مسنٍّ، لاتهامه بالتعدي على ابنة الجيران "طفلة قاصر" داخل الشقة محل سكنه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود بلاغ من والدة الطفلة -المجني عليها- تتهم جارهم بالتعدي على ابنتها داخل شقته في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، وفحصه تبين أن المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وأن المتهم "جارهم"، وقام باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فإنه وعقب علم والدة الطفلة بالواقعة، توجهت إلى ديوان قسم الشرطة، وحررت محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

