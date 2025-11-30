مصرع شخص سقط من الطابق الـ11 بمنطقة الحضرة في الإسكندرية

لقي شخص، مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من شرفة الطابق الـ11 بالعقار محل إقامته، في منطقة الحضرة، شرقي الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من شرفة مسكنه.

وبانتقال الشرطة برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي وجود جثة لشاب مسجى على الأرض، يرتدي كامل ملابسه، وفارق الحياة، متأثرا بإصابته البالغة.

ووفقا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة وجار التحري عن ملابسات الحادث، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.