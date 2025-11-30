 إحباط محاولة تهريب مخدرات باستخدام طائرة مسيرة في السويس - بوابة الشروق
إحباط محاولة تهريب مخدرات باستخدام طائرة مسيرة في السويس

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 8:35 م | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 8:35 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب 35 كيلو جرام من المواد المخدرة باستخدام طائرة "درون" بنطاق محافظة السويس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .


