إحباط محاولة تهريب مخدرات باستخدام طائرة مسيرة في السويس

الداخلية تكشف حقيقة مقاطع التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية وتضبط القائمين عليها
دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية تحديد بطل الدوري
عاجل ومحدث - الإدارية العليا تلغي نتيجة عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات النواب في الجيزة والإسكندرية وأسيوط والفيوم وسوهاج والمنيا والأقصر
طبيب الأهلي: آلة حادة وراء إصابة تريزيجيه أمام الجيش الملكي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب 35 كيلو جرام من المواد المخدرة باستخدام طائرة "درون" بنطاق محافظة السويس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .