جيش الاحتلال يزعم القضاء على أكثر من 40 مسلحا في أنفاق رفح الفلسطينية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تواصل على مدار الأيام الأربعين الماضية، تكثيف الجهود في منطقة شرق رفح جنوب غزة، بهدف تدمير مسارات الأنفاق المتبقية في المنطقة، والقضاء على المسلحين المتبقين داخلها.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، القضاء على أكثر من 40 مسلحا داخل مسارات الأنفاق في المنطقة، خلال الأسبوع الأخير.

وادعت «تدمير عشرات الفتحات والبنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها»، قائلة إن القوات في قيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفق الاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري يستهدف سكان النقب الغربي.

وأكدت مصادر عائلية، يوم الأحد، استشهاد عبد الله حمد، نجل القيادي في حركة حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد، بعد حصاره ومجموعة من المقاومين منذ أشهر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة واستهداف عشرات المقاومين داخل مدينة رفح الفلسطينية، التي يسيطر عليها بالكامل، ويرفض خروجهم، رغم التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في 9 أكتوبر الماضي.