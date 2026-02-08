رئيس البرلمان العراقي يدعو للتريث في تطبيق قرار الحكومة برفع رسوم التعريفة الجمركية على استيرادات التجار

دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، إلى إعادة النظر بقرار الحكومة العراقية برفع رسوم التعريفة الجمركية على إستيرادات التجار في العراق لسد متطلبات السوق العراقية.

وقال الحلبوسي، في منشور وزع اليوم الأحد: "ندعو الحكومة العراقية إلى التريث بتنفيذ قرار رفع التعريفة الجمركية لمدة 90 يوما والعمل على إعتماد نسبة 5 بالمئة كتعريفة جمركية لجميع المواد".

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الإربعاء المقبل جلسة لإصدار قرار بشأن الطعون التي تقدم بها نواب في البرلمان العراقي ضد قرار الحكومة العراقية بزيادة رسوم التعريفة الجمركية.

وانطلقت في بغداد اليوم مظاهرات شارك فيها الأف من أصحاب المحلات التجارية في بغداد والمحافظات رافضين قرار الحكومة العراقية بزيادة الرسوم الجمركية على أنواع من البضائع المستوردة وفرض الغرامات المالية على استيرادات التجار.

وتجمع المتظاهرون، أمام مبنى بوابة هيئة الجمارك العراقية في شارع النضال وسط بغداد حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات تطالب بتخفيض رسوم الجمارك على البضائع المستوردة والتنديد بقرار الحكومة العراقية بزيادة الرسوم الجمركية على قائمة كبيرة من السلع والبضائع مما يشكل عبئا على المواطنين من خلال إرتفاع اسعارها بشكل كبير.

واستبق عدد كبير من رجال الأعمال والتجار وأصحاب الأسواق والمراكز التجارية إنطلاق المظاهرة بإغلاق المتاجر والأسواق في المراكز والشوارع الكبرى وحتى إشعار آخر للتنديد بهذا القرار الذي ينعكس سلبا على إرتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وكتب أصحاب المتاجر على لافتات عبارات وعلقت على بوابات متاجرهم: "مغلق بعد أن أفرغتم خزينة الدولة بفسادكم وسوء إدارتكم".

وجاء تنظيم هذه المظاهرات التي خرجت في ظل إجراءات أمنية مشددة استجابة لدعوة "تجمع تجار العراق" رفضًا لارتفاع الرسوم الجمركية والغرامات المالية المفروضة على التجار والمواطنين بقرار من الحكومة العراقية وأيضا تعبيرًا عن موقف التجار والحراك الشعبي لحماية الإقتصاد الوطني وإنصاف المواطن، وإيقاف القرارات التي أثقلت كاهل السوق المحلي والتاجر العراقي.