سفير إيران لدى مصر: الاستعدادات مستمرة تحسبا لأي تصعيد مع إسرائيل

قال سفير إيران في مصر مجتبى فردوسي بور، إن الاستعدادات مستمرة تحسبا لأي تصعيد مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن «إيران رممت وأعادت كل الأجهزة الدفاعية؛ لمنع أية استراتيجية استباقية من إسرائيل ضد بلاده».

وأضاف خلال تصريحات لقناة «الحدث العربية»، مساء الأحد، أن إيران جاهزة للتعامل مع أي اعتداء عليها، ولن تقف مكتوفة الأيدي في التعامل مع أي هجوم إسرائيلي جديد.

ونوه إلى أن «إسرائيل تحاول شرعنة أي هجوم على إيران»، معقبًا: «نسمع عن مناورات إسرائيلية بالقرب من أجواء إيران، لكن لا أعتقد أن تل أبيب جاهزة للتصعيد في تلك المرحلة».

وأشار إلى أن إسرائيل كانت ستتعرض للهزيمة في حرب الـ12 يوما لو كانت بمفردها، لافتًا إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لصالح الكيان الإسرائيلي».

وذكر أن واشنطن اضطرت للتدخل في الحرب لأن الجانب الإسرائيلي كان خاسرًا وضعيفًا في مواجهة دفاعات الصواريخ الإيرانية، والاستهدافات الدقيقة لها.

واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها الاعتداء على منشآت إيران النووية، لأن الأمر يمثل خطورة كبيرة على البيئة والمدنيين الإيرانيين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر أمني قوله إن إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من عملية إسرائيلية أخرى على أراضيها قريبا.

وحذّر المصدر قائلا: «يُعيد الإيرانيون تسليح أنفسهم خشية أي عمليات عسكرية إسرائيلية أخرى على الأراضي الإيرانية، ويعملون على إمداد الحوثيين بالأسلحة، ويزيدون من وتيرة التهريب إلى أراضي الضفة الغربية».

وأضاف أن إيران تبذل جهودا لإصلاح وضعها المتضرر، وتُسرع وتيرة امتلاك الأسلحة قلقاً من هجوم إسرائيلي.



