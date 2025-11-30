عمرو أديب ساخرا من واقعة سكينة المعجون بمباراة الأهلي والجيش الملكي: كانوا بيمحروا السقف فوقعت بالخطأ

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة «سكينة المعجون» - تلك الآلة الحادة التي ألقاها جمهور الجيش الملكي على لاعبي النادي الأهلي في مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، سخر أديب: الجمهور كان بيمحر سقف الاستاد فالسكينة وقعت بدون قصد».

وأضاف أنه لا يجب الالتفات كثيرًا إلى اللقطات التحكيمية الجدلية التي أثيرت خلال المباراة بقدر ما شهدته من أحداث.

ووجه أديب التحية للاعب الأهلي السابق وائل جمعة، بعدما انفعل مع مذيع بي إن سبورت أحمد فؤاد وطالبه بالحيادية جراء الظلم الذي تعرض له الأهلي خلال المباراة.

وأضاف أن وائل جمعة أظهر جرأة وعبّر عن وجهة نظره بقوة، متابعًا: "طلبوا في القناة من المذيع وقالوا له في أذنه اخرج فاصل لأن وائل كان خلاص".

وتابع: «أنا أحيي في وائل جمعة حبه للنادي للأهلي وحماسه وأن قدم شيئًا قد يبدو خاطئًا من الناحية الإعلامية لكن ما فعله هو الصحيح».

وشدد على أن هذا الموقف يُحسب لوائل جمعة عندما كان يعترض على ضربة الجزاء التي احتسبت للجيش الملكي ورأى أنها مجاملة للفريق المغربي لعدم احتساب هدف صحيح له في المباراة التي سبقت مواجهة الأهلي وكانت أمام يانج أفريكانز.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله في دوري أبطال إفريقيا في مباراة كانت مليئة بالإثارة والجدل.

وشهدت المباراة لقطات تحكيمية أثارت الجدل بينها ضربة الجزاء للنادي المغربي وطريقة تنفيذها بجانب ما وقع من اعتداءات على لاعبي الأهلي عبر إلقاء زجاجات مياه وآلة حادة.