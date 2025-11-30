سيناتور جمهوري في إنديانا يعارض إعادة تقسيم الدوائر إثر عبارة مهينة من ترامب

أعلن عضو مجلس شيوخ ولاية إنديانا، الجمهوري مايكل بوهاتشيك، الجمعة، أنه لن يؤيد الجهود في ولايته، التي تهدف لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بما يصب في مصلحة الجمهوريين، وذلك بعدما استخدم الرئيس دونالد ترامب "تعبيرا مهينا" لذوي الإعاقة الذهنية في وصف حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي تيم والتز، وفق شبكة "ان بي سي نيوز ".

وذكر بوهاتشيك في منشور على "فيسبوك"، أن لديه ابنة مصابة بـ"متلازمة داون"، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيسنا إشارات مهينة وتحقيرية، واختياراته في الكلمات لها عواقب".

وأضاف: "سأصوّت ضد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ولعله (ترامب) يستغل الأشهر العشرة المقبلة لإقناع الناخبين بأن سياساته وسلوكه يستحقان أغلبية في الكونجرس"، بحسب موقع الشرق الإخباري .

وجاء منشور بوهاتشيك بعد أن قال ترمب في منشور على منصته للتواصل "تروث سوشيال" إنه "سيوقف نهائيا" كل الهجرة من "دول العالم الثالث"، وانتقد الجالية الصومالية في مينيسوتا مدعيا من دون دليل أن عصابات تجوب شوارع الولاية.

وشن ترمب هجوما على المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي تيم والز، قائلا: "حاكم مينيسوتا الذي يعاني تخلفا عقليا شديدا، تيم والتز، لا يفعل شيئا، سواءً بدافع الخوف أو انعدام الكفاءة أو كليهما".

ويأتي موقف بوهاتشيك بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بعد أن مارس مسئولون في إدارة ترمب، بمن فيهم الرئيس ونائبه، ضغوطاً على قادة الحزب الجمهوري في إنديانا طوال شهور لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بطريقة تجعل عدداً أكبر منها يميل لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وقالت شبكة NBC News، إن البيت الأبيض وبوهاتشيك ووالتز، لم يردوا فوراً على طلبات التعليق.

ومن المقرر أن يجتمع المشرعون في ولاية إنديانا الأسبوع المقبل لبحث مشروع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، رغم أن قادة مجلس الشيوخ في الولاية قالوا في وقت سابق من هذا الشهر إن الأصوات المؤيدة لإعادة التقسيم الحزبي غير كافية داخل المجلس