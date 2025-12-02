آلاف يحتجون على صعود اليمين المتطرف في كرواتيا

انضم آلاف الأشخاص اليوم الأحد، إلى مسيرات احتجاجية في كرواتيا ضد صعود اليمين المتطرف، وذلك عقب سلسلة من الحوادث التي أججت التوترات العرقية والسياسية في كرواتيا.

ونُظمت التجمعات التي حملت شعار "متحدون ضد الفاشية" في أربع مدن رئيسية، من بينها العاصمة زغرب.

وردد الحشد هتافات تقول: "كلنا ضد الفاشية!" متعهدين بمواجهة ما وصفوه بمحاولة من الجماعات اليمينية لنشر الخوف وإسكات المعارضين.

وطالب المحتجون السلطات كذلك بالحد من نشاط الجماعات اليمينية المتشددة ومن استخدامها المتكرر للرموز المؤيدة للفاشية المرتبطة بدولة كرواتيا العميلة للنازيين خلال الحرب العالمية الثانية، والتي كانت تدير معسكرات اعتقال أُعدم فيها عشرات الآلاف من الصرب واليهود والغجر والكروات المناهضين للفاشية.

وقالت الصحفية مايا سيفر للمشاركين في تجمع زغرب: "كل ما يحدث حولنا خطير للغاية. لقد أظهرتم أنكم لن تلتزموا الصمت، بل أننا سنقاتل من أجل مجتمع ديمقراطي."