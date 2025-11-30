مقتل 4 وإصابة 11 في إطلاق نار بقاعة مناسبات في كاليفورنيا الأمريكية

قال مسئولون في الشرطة الأمريكية، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون جراء إطلاق نار خلال تجمع عائلي في قاعة مناسبات في مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكيةمساء أمس السبت.

وقالت هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة سان واكين، إن من بين الضحايا أطفال وبالغين.

وأشارت برنت، خلال مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إلى أن المؤشرات المبكرة "توحي بأن هذا ربما كان حادثا مستهدفا".

وقال مسئولون محليون إنه لم يتم بعد القبض على مطلق النار المشتبه به، وناشدوا الجمهور للمساعدة. ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع المحتمل.

وذكر رون فريتاس المدعي العام لمقاطعة سان جواكين خلال مؤتمر صحفي: "إذا كانت لديكم أي معلومات عن هذا الشخص، فاتصلوا بنا فورا. وإذا كنت أنت هذا الشخص، فسلم نفسك فورا."

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة 6 مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي) داخل قاعة المناسبات، التي تتشارك في موقف سيارات مع عدد من المتاجر الأخرى.