ترامب: سأكشف عن نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيفرج عن نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أجراه في أكتوبر الماضي.

وقال ترامب خلال تبادل للحديث مع الصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن من فلوريدا: "إذا كنتم تريدون نشرها، فسأنشرها".

وتابع أن نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي كانت "مثالية".

ورفض البيت الأبيض حتى الآن تفصيل سبب إجراء ترامب لفحص بالرنين المغناطيسي خلال فحص اللياقة البدنية الذي أجراه الشهر قبل الماضي، أو على أي جزء من جسده.

وقالت السكرتيرة الصحفية، كارولين ليفيت، إن الرئيس خضع "لتصوير متقدم" في مركز والتر ريد الوطني الطبي العسكري "في إطار فحص لياقته البدنية الروتيني" وأن النتائج أظهرت أن ترامب لا يزال يتمتع "بصحة بدنية استثنائية".

وأضاف ترامب يوم الأحد أنه "ليس لديه أدنى فكرة" عن الجزء الذي خضع فيه لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي من جسده.

وقال: "لقد كان مجرد تصوير بالرنين المغناطيسي". وأضاف "أي جزء من الجسم؟ لم يكن الدماغ لأنني أجريت اختبارا إدراكيا وحصلت فيه على درجة ممتازة".