ريال مدريد يواصل نتائجه السلبية بتعادل جديد أمام جيرونا

واصل ريال مدريد نتائجه المخيبة في الدوري الإسباني بتعادل ثالث على التوالي، أمام مستضيفه جيرونا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

تقدم جيرونا عن طريق عز الدين أوناحي في الدقيقة 45 بتصويبة مميزة من داخل حدود منطقة الجزاء، فيما تعادل كيليان مبابي لصالح ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ويعد تعادل ريال مدريد اليوم هو الثالث تواليًا للفريق الملكي في الدوري، بعد تعادلين أمام رايو فاليكانو وإلتشي على الترتيب، ليخسر الفريق الصدارة لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 33 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة خلف برشلونة المتصدر، كما رفع جيرونا رصيده للنقطة 12، في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط.