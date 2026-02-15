بينما يسافر الناس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، تخضع أجزاء كبيرة من شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتحذير من عاصفة شتوية، حيث تستعد المجتمعات لاستقبال عدة أقدام من الثلوج.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المسافرين من وإلى سييرا نيفادا ومنتجعات التزلج الشهيرة فيها بضرورة توقع "تأثيرات كبيرة على حركة السفر" واستخدام "أقصى درجات الحذر".

وقال داكاري أندرسون، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو، لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) إن الفترة من السبت وحتى صباح اليوم الأحد ستكون "أفضل نافذة للسفر" قبل وصول نظام الطقس البارد.

وذكر أندرسون أنه بينما تساقطت بعض الثلوج في وقت سابق من الأسبوع، ظلت الأحوال الجوية هادئة يوم السبت. ولكن من المتوقع أن تشتد الأمور بعد ظهر اليوم الأحد- حيث من المتوقع أن تتغطى المجتمعات الواقعة على ارتفاعات تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف قدم (914 إلى 1219 مترا) بما يتراوح بين قدم وقدمين (30 و60 سنتيمترا) من الثلوج.

وقال أندرسون: "أعلى تراكمات للثلوج ستكون في تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها نوعا ما، لكننا سنظل نرى بعض تلك الكميات الكبيرة في المجتمعات المأهولة بالسكان".

وقد تشهد المجتمعات في المرتفعات الأعلى تساقطا أكبر بكثير للثلوج - ربما ما بين 6 إلى 8 أقدام (8ر1 إلى 4ر2 متر). ومن بينها، حسبما قال أندرسون، قد تكون بلو كانيون، وهي منطقة غير مدمجة وقليلة السكان تقع على ارتفاع 4695 قدما (1431 مترا) وتبعد حوالي 51 ميلا (82 كيلومترا) غرب بحيرة تاهو.