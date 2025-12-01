قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، عرض 4 تلاميذ بحضانة مدرسة دولية شهيرة في منطقة المندرة شرق الإسكندرية، على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان ما بهم من إصابات من عدمه.

وأمرت النيابة بحبس "س.خ"، 58 عامًا، عامل نظافة "فراش"؛ 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بـ4 تلاميذ "3 فتيات وولد"، في مرحلة رياض الأطفال "KG2".

واتخذت النيابة قرارها عقب جلسة تحقيق مطولة، استمعت فيها لأقوال الأطفال بطريقة تتناسب مع أعمارهم، بالإضافة إلى مناقشة المتهم في المحاضر التي حررتها الشركة فور تلقي البلاغات من أسر الأطفال الذين أصروا على أن العامل تحرش بأبنائهم وهتك عرضهم ولامس مواطن عفتهم، مستغلا صغر سنهم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية، ومدها بتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجود بالمدرسة الخاصة، وسماع أقوال المسئولين والعاملين بها وأولياء أمور التلاميذ؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبمواجهة المتهم بأقوال التلاميذ خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، أنكر الواقعة قائلًا: "كنت بطبطب عليهم"، وأصر على نفي التهم الموجهة ضده، وعليه قررت النيابة إجراء معاينة للمدرسة على الطبيعة، والتأكد من مستوى الإشراف المدرسي، ومدى التزام المؤسسة بإجراءات حماية الأطفال.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود بلاغ من بعض أولياء الأمور يتهمون عامل في مدرسة، بالتعدي جسديًا على أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، وذلك أثناء تواجدهم داخل أروقة المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، وعرضه على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.