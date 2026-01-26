محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في العالم خلال العقد الأخير

واصل النجم المصري محمد صلاح تأكيد مكانته بين كبار نجوم كرة القدم العالمية، بعدما اقتحم قائمة أفضل 50 لاعبًا في العالم خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وفقًا للتصنيف الصادر عن شبكة Lentedesportiva العالمية.

وأشادت الشبكة بما قدمه قائد منتخب مصر مع نادي ليفربول، مؤكدة أن صلاح ترك بصمة تاريخية داخل النادي الإنجليزي، بعدما أعاد تشكيل القوة الهجومية للفريق بفضل سرعته الفائقة، وقدرته التهديفية العالية، واستمرارية مستواه على مدار المواسم.

وأشار التقرير إلى تتويج محمد صلاح بلقب الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، إلى جانب دوره المحوري في قيادة ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليُصنَّف كأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في العصر الحديث.

وجاء محمد صلاح في المركز الـ46 عالميًا، متفوقًا على عدد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، من بينهم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والبلجيكي كيفين دي بروين، ومدافع أتلتيكو مدريد السابق دييجو جودين، والنجم الإسباني المعتزل ديفيد فيا.

وتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الأمريكي، في إنجاز تاريخي هو الأول للنادي.

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، في المركز الثاني، بينما جاء الإسبانيان أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في المركزين الثالث والرابع، وحل البرازيلي نيمار دا سيلفا خامسًا.