جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في طولكرم

- اقتحامات متزامنة في بلدتي صيدا وعلار شمال مدينة طولكرم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، حملة اعتقالات واسعة شمال مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت بلدتي صيدا وعلار شمال مدينة طولكرم برفقة مدرعات عسكرية من طراز "إيتان"، في إطار تصعيد متواصل تشهده مناطق شمال الضفة.

وأشار الشهود إلى أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للآليات العسكرية (جيبات ومدرعات إيتان) في شوارع البلدتين، وسط تشديد للإجراءات العسكرية وإغلاق بعض الطرق.

وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان الفلسطينيين في البلدتين.

ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة عمليات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية، بحجة البحث عن مطلوبين.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألف فلسطيني، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.